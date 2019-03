Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kriminalisté objasnili dvě rozsáhlé série krádeží vloupáním

KARLOVARSKÝ KRAJ – Vykradené chaty byly na Karlovarsku a Sokolovsku.

Karlovarští a sokolovští kriminalisté z oddělení obecné kriminality ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení objasnili dvě rozsáhlé série krádeží vloupáním do chat na Karlovarsku a Sokolovsku.

Jen během čtyř dnů v březnu došlo v Ostrově nejméně ke 12 vloupáním do zahradních chatek. Na svědomí je má 29letý muž z Karlovarska. Do chatek v zahrádkářské kolonii vnikl násilným způsobem, kdy např, rozbil dveře či okno. Po vniknutí je prohledal a odcizil z nich různé oblečení, tašku s osobními věcmi, ale také tašku, ve které měla majitelka chaty uloženou peněženku s menší finanční hotovostí a osobními doklady, hodinky a jiné. V několika případech se do chat pouze vloupal a po prohledání z nich nic neodcizil. V jednom případě byl při krádeži v zahrádkářské kolonii vyrušen 46letým majitelem jedné z chatek. Toho zaujal hluk z vedlejších zahrádek, kam se šel podívat a na jedné z nich zahlédl muže, který tam neměl co pohledávat. Na otázku, co tam dělá, neodpověděl a dal se na útěk. Na místo pak zavolal policii. Celkem tak všem poškozeným majitelům způsobil škodu přesahující 10 tisíc korun. Karlovarští kriminalisté zadrželi 29letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody. Muž se tohoto jednání dopustil i přesto, že byl Okresním soudem v Plzni pro přečin Krádež odsouzen. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, který jej akceptoval. Soudce během dnešního dopoledne poslal obviněného muže do vazební věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově objasnili krádeže vloupáním, kterých se měl dopustit 43letý muž ze Sokolova. Ten se měl za období od listopadu roku 2018 do března roku 2019 nejméně v 15 případech vloupat do rekreačních chat na Sokolovsku a nejméně ve čtyřech případech i do přilehlých kůlen. Konkrétně v obci Oloví, Novina, Dolní Rychnov, Vítkov, dále také v obci Těšovice a v Dolních Nivách. Muž měl vniknout na pozemky chat a za užití násilí vniknout dovnitř. Z chatek měl odcizit různé předměty jako například potraviny, alkohol, oblečení nebo elektroniku. V neděli dne 10. března 2019 bylo na tísňovou linku policie přijato oznámení o vykradení chaty v Boučí, které oznámila majitelka jedné z chat. Na místo byla vyslána policejní hlídka společně s policejním psovodem, kteří na místě v jedné z poškozených chat nalezli zloděje, jenž se zde ukrýval. Ten měl svým jednáním způsobit všem majitelům chat škodu ve výši přesahující 87 tisíc korun. Sokolovští kriminalisté na základě jeho jednání zahájili proti němu trestní stíhání, jako obviněného ze spáchání přečinů Porušování domovní svobody, Krádež a Poškození cizí věci. Za uvedené přečiny mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

PREVENCE:

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se zapojili do celorepublikového preventivního programu s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, jehož cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Za hlavní nástroj projektu lze považovat mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play nebo na App Store. Jejím hlavním úkolem je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně zabezpečit svůj majetek, tak aby bylo zabezpečení účinné a praktické. V rámci projektu budou policisté pořádat odborné přednášky na téma Zabezpečení majetku a dále budou provádět kontrolu obydlí, chat a chalup a další akce související s touto problematikou (celý článek k projektu zde).

nprap. Bc. Zuzana Týřová

13. 3. 2019

