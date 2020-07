Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kriminalisté objasnili další krádeže

SOKOLOVSKO – Obviněnému muži rozšířili trestní stíhání.

Čtyřiatřicetiletému muži, který měl v první polovině letošního roku společně s jednatřicetiletou ženou bez svolení obývat garáž na Sokolovsku a kromě toho krást v obchodním domě či řídit automobil i přes vyslovený zákaz (psali jsme zde), sokolovští kriminalisté rozšířili trestní stíhání. Muž se měl totiž dopustit několika dalších krádeží, které kriminalisté objasnili.

V první polovině tohoto roku měl vniknout do areálu odtahové společnosti. Poté měl vniknout do odstaveného osobního vozidla a z něj odcizit vše, co mu přišlo pod ruku. Kromě oblečení měl vzít parfémy, vybavení na bojové sporty, hodinky, pracovní nářadí či šperky.

Také měl i přes vyslovený zákaz stále řídit osobní automobil. V pěti případech měl navíc na čerpacích stanicích po celém Karlovarském kraji natankovat pohonné hmoty, ovšem následně ujet bez zaplacení. Celkově měl tak odcizit téměř 300 litrů pohonných hmot.

Svým jednáním měl obviněný muž způsobit celkovou škodu téměř 120 tisíc korun.

Už v květnu policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce ho poslal do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se krádeží dopustil mimo jiné v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID - 19 a čin byl tedy spáchán ve stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 7. 2020

vytisknout e-mailem