Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kriminalisté objasnili 3 roky starý případ znásilnění

V září roku 2019 došlo ve Vítězné ulici v Praze 1 ke znásilnění, ale pachatel několik let unikal spravedlnosti. Nyní kriminalisté zadrželi podezřelého, kterému se stala osudnou shoda biologického materiálu.

Neznámý muž vyhlédl svou oběť na tramvajové zastávce Újezd, odkud ji sledoval do ulice Vítězná. Tam na ni kolem půl páté ranní zaútočil a pod pohrůžkou násilí ji donutil k pohlavnímu styku. Napadená se bránila, avšak použité síle a intenzitě útoku se ubránit nedokázala a útočník na ní soulož dokonal. Poté z místa v klidu odešel a poškozenou nechal ležet na zemi.

Kriminalisté disponovali pouze popisem útočníka a odebrali několik stop z místa činu. Mezi nimi byl i biologický materiál a právě ten se neznámému muži stal osudným. Po třech letech se totiž díky jinému případu výtržnictví v policejním systému objevila shoda biologického materiálu, která svým DNA profilem odpovídala odebranému vzorku z místa znásilnění. Na základě tohoto zjištění si kriminalisté z 6. oddělení Prahy I zajistili předběžný souhlas se zadržením a podezřelého čtyřiatřicetiletého cizince omezili na osobní svobodě.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, jelikož je obviněný z trestného činu znásilnění, za což může v případě odsouzení strávit za mřížemi až deset let. Státní zástupce podnět akceptoval a soud následně poslal obviněného do vazby.

nprap. Bc. Richard Hrdina - 24. října 2022

Související dokumenty Zadržení podezřelého.mp4

Velikost souboru:92,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem