Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté intenzivně pátrali po zloději

PLZEŇSKÝ KRAJ – Pachatel způsobil více než dvoumilionovou škodu. Byl odhalen a skončil ve vazbě.

Od července 2020 pátrali domažličtí kriminalisté po neznámém pachateli, který po celém Plzeňsku kradl pracovní stroje, nářadí, ale i vytěžené dřevo. U obce Karlova Huť na Domažlicku odmonotoval ze zaparkovaného pracovního stroje a odcizil manipulační kleště na dřevní kulatinu, lžíci a zrcátka, kdy škoda byla vyčíslena nejméně na 80 tisíc korun. V obci Tupadly na Klatovsku z pozemku u domu odcizil dva motocykly tovární značky Honda v hodnotě 420 tisíc korun. Z pozemku u domu v České Kubici odcizil zahradní traktůrek v hodnotě 309 tisíc korun. V obci Třemešné na Tachovsku ukradl z plechové garáže na hřišti malotraktovou sekačku za 52 tisíc korun. V obci Hošťka na Tachovsku zmizela z pozemku u domu motorová čtyřkolka za nejméně 60 tisíc korun. V obci Česká Kubice odcizil 12 železných klanic, čímž poškozené společnosti způsobil škodu 78 tisíc korun, a snažil se z bagru odcizit kleště s rotátorem. Ty pak ale ponechal na místě a odcizil z bagru 400 litrů hydraulického oleje. V obci Háje na Domažlicku byl odcizen bagr tovární značky Jansen, elektrická štípačka na dřevo, zahradní traktůrek, vibrační deska, motorová pila, flexa a ruční elektrická míchačka na beton. Majiteli způsobil škoud ve výši 163 tisíc korun. V obci Horšice v okrese Plzeň – jih byly odcizeny dva elektromotory a spínací skříň katru, kolejový kovový vozík na převoz dřeva a 102 kusy plastových vložek na vyrovnání rozteče katru. Ve Stodě a v Kozolupech byly demontovány a odcizeny přední dveře z pracovních strojů Bobcat. V katastru obce Přimda na Tachovsku zmizela vyvážečka a z traktoru spínací skříňka, ovládací joysticky, hasicí přístroj, startovací kabely a plastová bedna s nářadím. Škoda byla v tomto případě vyčíslena na 646 tisíc korun. U obce Okrouhlé Hradiště na Tachovsku bylo odcizeno vytěžené smrkové dřevo o celkovém objemu 28 metrů krychlových, čímž byla způsobena škoda 24 tisíc korun.

Případy byly z jednotlivých okresů postoupeny a sloučeny ke společnému řízení na Oddělení obecné kriminality Domažlice. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Kriminalisté intenzivně pátrali po pachateli. Díky výborné operativní činnosti, profesionálnímu nasazení a pečlivému šetření byli úspěšní. Dne 2. března 2021 zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže z Holýšova. Obvinili i čtyřicetiletého muže ze Stoda, který byl ve třech případech spolupachatelem. K některým krádežím došlo v době, kdy byl na území České republiky usnesením vlády vyhlášen nouzový stav, navíc starší ze zlodějů se uvedeného jednání dopustil, ačkoliv byl rozsudkem Krajského soudu v roce 2018 a rozhodnutím Zemského soudu Amberg ve Spolkové republice Německo v roce 2016 odsouzen mimo jiné za zločin krádež k trestu odnětí svobody nepodmíněně o výměře 72 měsíců, z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn v květnu 2020 a zbytek trestu mu byl odložen na zkušební dobu šest let.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného čtyřiačtyřicetiletého muže do vazby. Soudce akceptoval návrh státního zástupce, a tak je obviněný muž stíhán vazebně. Mladší z obviněných je stíhán na svobodě. Oběma hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. března 2021

