Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté hledají ženu

TEPLICKO - Ta je v ohrožení zdraví.

Tepličtí policisté se prostřednictvím médií obrací na širokou veřejnost v souvislosti s pátráním po ženě. Ta odešla dne 19. února v ranních hodinách z nemocnice. Pohřešovaná se do současné doby nevrátila, a to ani do svého bydliště, které je v Ústí nad Labem. Kriminalisté se domnívají, že je ohroženo její zdraví nebo život, který se měla pokusit ukončit.

Pohřešovaná je zdánlivého věku 25 až 30 let, vysoká je 155 cm a má štíhlou postavu. V době odchodu měla na sobě černý zimní kabát až ke kolenům, černé rifle a vysoké černé kozačky.

Poznatky k pohybu nebo výskytu uvedené osoby přijmeme na lince 158 případně na nejbližším oddělení Policie České republiky. Bližší informace k popisu včetně fotografie naleznete ZDE (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla vypátrána).

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. února 2024

