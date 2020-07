Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté hledají svědky

JIHLAVSKO: Na Staré plovárně zemřel při incidentu člověk

Krajští kriminalisté se opětovně obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při vyšetřování závažného trestného činu, který se stal v sobotu 4. července v podvečer - kolem sedmnácté hodiny. V lokalitě rybníku Stará plovárna v Jihlavě mělo dojít ke konfliktu mezi muži bez stálého bydliště. Jeden z mužů byl poté nalezen na místě bez známek života. Během tohoto konfliktu kolem projít několik lidí a jeden z nich měl muže okřiknout.

Závažný případ začal pro policisty v sobotu 4. července. Před sedmou hodinou večer přijali policisté na integrovaném operačním středisku na lince 158 oznámení o nálezu muže bez známek života v lesním prostoru v blízkosti rybníku Stará plovárna. Prověřování případu převzali kriminalisté územního odboru Jihlava. V lokalitě provedli šetření, ohledali místo činu, zadokumentovali a zajistili upotřebitelné stopy. Podařilo se jim zjistit totožnost zemřelého. Jednalo se o osobu bez stálého bydliště.

Z výsledků prověřování a ze závěrů nařízené pitvy vyplynulo, že na úmrtí muže měla podíl cizí osoba. Kriminalistům se na základě operativního šetření podařilo velmi rychle zjistit poznatky k podezřelé osobě, se kterou se muž před smrtí setkal, a v krátké době tohoto muže dopadli. Jednatřicetiletého muže, který byl důvodně podezřelý ze spáchání násilné trestné činnosti, kriminalisté ve čtvrtek 9. července zadrželi a skončil v policejní cele.

Vzhledem k závažnosti spáchaného jednání převzali prověřování případu kriminalisté odboru obecné kriminality krajského ředitelství. Na základě shromážděných důkazů zahájili trestní stíhání zadrženého muže. „Jednatřicetiletý muž z Jihlavska byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vydírání spáchaného se zbraní, přičemž činem byla způsobena smrt napadeného muže. Dále byl obviněn z přečinu výtržnictví,“ uvedl k případu plk. Mgr. Pavel Kubiš, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Obviněný muž v minulosti nebyl soudně trestán a jedná se o osobu bez stálého bydliště. Na obviněného muže byl podán návrh na vzetí do vazby. Poté, co soud rozhodl o jeho vzetí do vazby, eskortovali policisté muže do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost muži hrozí trest odnětí svobody na osm až šestnáct let.

V zájmu vyšetřování případu se krajští kriminalisté obracejí se žádostí o pomoc na případné svědky incidentu, který se odehrál v lokalitě u rybníku Stará plovárna v sobotu 4. července kolem páté hodiny večer. Zejména by uvítali svědectví občana, který muže okřikl. Případní svědci se mohou policistům přihlásit na tísňové lince 158.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

21. červenec 2020

vytisknout e-mailem