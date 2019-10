Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté hledají svědky

KRAJ VYSOČINA: Mladíka zřejmě srazilo motorové vozidlo

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Havlíčkův Brod prověřují okolnosti úmrtí šestnáctiletého chlapce. Jeho tělo bez známek života našli náhodní kolemjedoucí v sobotu 12. října kolem druhé hodiny ranní na okraji silnice II/345 mezi obcemi Sobíňov a Ždírec nad Doubravou. I přes poskytnutí okamžité pomoci přivolaný lékař konstatoval smrt. Ke stanovení přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva. V současné době je hlavní prověřovanou verzí kriminalistů, že mladíka srazilo dosud nezjištěné motorové vozidlo.

Havlíčkobrodští kriminalisté na případu intenzívně pracují a kromě jiného důkladně prověřují všechny dostupné kamerové záznamy, které by mohly pomoci při prověřování okolností, za kterých k úmrtí mladíka došlo. Opakovaně se proto obracejí na případné svědky, kteří by mohli poskytnout svědectví k pohybu mladíka, který šel pěšky po silnici II/345 mezi obcemi Sobíňov a Ždírec nad Doubravou, a to v sobotu 12. října časně ráno v době od 01.00 hodin do 02.30 hodin.

Dosavadním šetřením kriminalistů byl ve Ždírci nad Doubravou na kruhovém objezdu zachycen průjezd vozidla tovární značky Renault Scénic s panoramatickou – prosklenou - střechou. Jedná se o vozidlo pravděpodobné světlé barvy - viz fotografie v příloze. Vozidlo na kruhový objezd najelo od obce Nové Ransko, tedy od Havlíčkova Brodu, a po vyjetí na třetím výjezdu pokračovalo v jízdě směrem na obec Sobíňov. Zaznamenaný čas průjezdu tohoto vozidla přes kruhový objezd je 12. října ve 02:05 hodin.

Po vyhodnocení dalších kamerových záběrů bylo ve Ždírci nad Doubravu zachyceno osobní vozidlo, které přijíždělo ve směru od obce Sobíňov v čase 02:09 hodin a projíždělo po účelové komunikaci podél prostoru čerpací stanici "Benzina" a následně odbočilo vpravo na silnici I/34 a pokračovalo v jízdě směrem na obec Nové Ransko. Jednalo se o zatím blíže neustanovené osobní motorové vozidlo v provedení combi, pravděpodobně světlé barvy. Mohlo by se jednat o vozidlo tovární značky VW Passat B5 combi, VW Golf 3 combi, Škoda Octavia I combi , Audi A4 combi případně osobní vozidlo podobného typu.

Kriminalistům by při prověřování okolností případu výrazně pomohlo, kdyby se přihlásil svědek, a to řidič vozidla Renault Scénic. Kriminalisté by také uvítali, kdyby se jim přihlásil řidič, který projížděl po účelové komunikaci prostorem benzínové čerpací stanice Benzina ve Ždírci nad Doubravou. Se svým svědectvím se mohou přihlásit případně další osoby, které by mohly podat k uvedeným vozidlům nebo k prověřované události bližší informace.

Kriminalisté všechny případné svědky žádají, aby se svým svědectvím kontaktovali linku tísňového volání 158 nebo se obrátili přímo na kriminalisty z oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru Havlíčkův Brod – telefonické spojení - 974 271 326, 974 271 320, případně aby kontaktovali vyšetřovatele případu na e-mailu: pavel.vidner@pcr.cz nebo na e-mailu: frantisek.steidl@pcr.cz.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

30. říjen 2019

