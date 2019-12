Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kriminalisté dopadli protřelého recidivistu

KRAJ: Při jeho zlodějských výpravách mu velmi dobře posloužil i vlak.

Brněnští kriminalisté mají za sebou kus dobré práce. Podařilo se jím totiž dopadnout šestapadesátiletého recidivistu, který se v období od června do prosince letošního roku třináctkrát vloupal do rodinných domů v Brně a na Hodonínsku. A právě při cestách do hodonínského regiónu hojně využíval dobrého vlakového spojení. Jakmile vystoupil z vlaku, bloumal poblíž nádraží a náhodně si tipoval vhodné domy. Do nich už se dostával vskutku jednoduše, zejména poničením skleněných výplní oken a dveří. Uvnitř se systematicky zaměřoval zejména na nalezení peněz a šperků. Zkušeným kriminalistům se pomalu dařilo nad pobertou stahovat pověstnou smyčku. Avšak velkým oříškem pro ně bylo, že zloděj byl bez stálého domova, často střídal místa pobytu a policistům se tak doslova vyhýbal. Osudným se mu nakonec stalo vloupání do rodinného domku na Kyjovsku, kdy skončil velmi krátce po činu s pouty na rukou. Kriminalisté recidivistovi sdělili podezření z trestných činů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody a navíc soudce rozhodl o vzetí muže do vazby. V současné době celková škoda převyšuje částku 200 tisíc korun. Nadále se prověřují i další skutky a předpokládáme, že do série zkušeného recidivisty by mohly přibýt další případy.

Videozáznam naleznete zde.

por. Bc. Petr VALA, 12. prosince 2019

vytisknout e-mailem