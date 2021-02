Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté dopadli podezřelého ze tří loupeží

CHOMUTOVSKO - Vyšetřován je vazebně.

Kriminalisté dopadli 32letého muže z Chomutova, který se podle nich měl dopustit tří loupeží. K těm došlo v průběhu října a listopadu loňského roku na různých místech v Chomutově.

V polovině října podle zjištění policistů v pozdních večerních hodinách dotyčný v ulici Palackého přistoupil zezadu k procházející 22leté ženě, která držela v ruce svůj mobilní telefon a právě telefonovala. Mladou ženu měl svalit na zem, mobil od ní násilím získat a utéct.

Jinou taktiku zřejmě zvolil o pár dní později. Na chodníku v ulici Spořická se 56leté ženy nejprve zeptal na čas a na cestu. Poté ji měl chytit za kabelku, o kterou se s ní začal přetahovat. Nakonec se mu podařilo kabelku za užití síly získat a opět z místa utekl pryč. O kabelku s doklady a dalšími drobnostmi poškozená nakonec nepřišla, policisté ji totiž nalezli při pátrání po pachateli.

K poslední loupeži mělo dojít v druhé polovině listopadu. V odpoledních hodinách, tentokrát v ulici Bezručova, opět původně neznámý pachatel přistoupil zezadu k nic netušící oběti. Čtyřiačtyřicetiletého muže, který v ruce držel svůj mobilní telefon, měl uchopit a svalit na zem. Po chvíli přetahování se útočníkovi podařilo vytrhnout mobil poškozenému z ruky a z místa utéct.

Hodnota odcizených telefonů byla předběžně vyčíslena na celkových 12 tisíc korun. Kabelka s věcmi pak byla ohodnocena na tisíc korun. Jeden z odcizených telefonů se podařilo policistům vypátrat a vrátit majitelce.

Kriminalisté šetřením zjistili, že všech popsaných loupeží se měl dopustit zmíněný 32letý Chomutovan. Poté, co získali potřebné důkazy, vyžádali si od státního zástupce souhlas se zadržením, které uskutečnili koncem ledna. Muže pak obvinili z trestného činu loupeže a navrhli jeho umístění do vazební věznice. Soud pak rozhodl o vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení hrozí tomuto třikrát soudně trestanému recidivistovi až desetileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 4. února 2021

