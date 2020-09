Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté dopadli pachatele loupeže

HAVLÍČKOBRODSKO: Obviněný muž skončil ve vazbě

Sedmadvacetiletý muž obviněný ze zvlášť závažného zločinu loupeže skončil ve vazbě. Na konci srpna v nočních hodinách napadl v Ledči nad Sázavou manželský pár a po získání peněz, které požadoval, z místa utekl. Kriminalisté opakovaně trestaného muže vypátrali na začátku září na Kutnohorsku, kde ho zadrželi.

K případu došlo poslední srpnový pátek kolem jedné hodiny ráno na ulici Komenského v Ledči nad Sázavou. Vše začalo tím, že obviněný muž začal slovně obtěžovat ženu, která zde šla se svým manželem. Ten volal na tísňovou linku a v tom okamžiku ho sedmadvacetiletý muž fyzicky napadl, povalil na zem a požadoval vydání peněz. Ten mu peníze odmítl vydat. Mobilní telefon, který muži vypadl při útoku z ruky, útočník vzal, hodil s ním o zem a z místa utekl. Manželský pár si však po chvilce všiml, že útočník se otočil a běžel zpět k nim. Oba začali utíkat, avšak útočník je dohnal a opětovně fyzicky napadl muže a požadoval peníze. Z obavy z dalších útoků mu vydali finanční hotovost v hodnotě kolem jednoho tisíce korun. Další dvoutisícová škoda vznikla na poškozeném mobilním telefonu. Muž ani žena při napadení neutrpěli zranění, která by si vyžádala lékařské ošetření. Policisté začali po pachateli pátrat, na místě provedli ohledání a šetření. V rámci probíhajícího prověřování kriminalisté vypátrali podezřelého muže, který se zdržoval na Kutnohorsku, kde ho také v úterý 1. září v dopoledních hodinách zadrželi.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání muže. „Sedmadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ uvedl npor. Bc. František Šteidl, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž byl již v minulosti šestkrát soudně trestaný, a to zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Naposledy v polovině loňského roku, kdy mu byl uložen peněžitý trest. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soud tento návrh akceptoval, na muže uvalil vazbu a policisté ho eskortovali do vazební věznice. Případ kriminalisté nadále vyšetřují.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

8. září 2020

