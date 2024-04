Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté dopadli jednoho z podvodníků

BEROUNSKO – Cizinci hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Berounským kriminalistům se podařilo doslova mravenčí prací ztotožnit a dopadnout muže cizí národnosti, který hrál velkou roli v podvodném jednání, při kterém přišla seniorka o 240 tisíc korun.

Na začátku ledna se obrátila na policisty 70letá žena, kterou kontaktovala neznámá žena vydávající se za pracovnici banky s tím, že má údajně napadený bankovní účet, do kterého se pokoušel dostat podvodník. Posléze seniorku kontaktovaly další dvě osoby, taktéž vydávající se za pracovníky banky, které uvedly, že její účet není bezpečný, a proto ji vytvořily účet nový. K tomu ale dodaly, že je nutné urychleně veškerou její finanční hotovost z účtu vybrat a předat je pracovníkovi, který všechny její peníze vloží na nový, a hlavně bezpečný účet. Žena se zalekla, že by mohla o své úspory přijít, a proto se řídila instrukcemi volající osoby. V první řadě vyhledala nejbližší banku, kde vybrala celkem 240 tisíc korun a poté je předala dle pokynu neznámému muži, který na ni čekal na parkovišti.

Kriminalisté 22letému muži, který převzal od seniorky peníze, sdělili podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který mu hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Výše zmiňované trestné činnosti se dopustil tím, že on sám byl kontaktován neznámou osobou, s níž komunikoval přes jednu z komunikačních platforem, aby se dostavil v daný čas do Berouna, kde mu žena předá peníze. S veškerou finanční hotovostí ženy dle instrukce neznámé osoby odjel do Prahy, kde peníze v částce 228 tisíc převedl na kryptoměnu. Zbylých 12 tisíc si ponechal pro vlastní potřebu.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

5. dubna 2024

