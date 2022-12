Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté dopadli distributory drog

JIHLAVSKO: Jeden z obviněných mužů je stíhán vazebně

Příliš dlouho si neužil svobody muž, který byl propuštěn z věznice teprve v říjnu. Jeho největší prioritou je ale zřejmě distribuce pervitinu, který se snaží vytrvale prodávat lidem na Jihlavsku a Třebíčsku. O uplynulém víkendu tomu ale policisté učinili přítrž a muž skončil v policejní cele. Kriminalisté zajistili kromě drog ještě zbraně, které měl nebezpečný muž u sebe. S pouty na rukou skončil také jeho odběratel, který od něho pervitin kupoval a drogy prodával dál. Oba muži jsou obviněni z trestného činu. Sedmačtyřicetiletý muž je stíhán vazebně a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

Dopadnout podezřelé muže se jihlavským kriminalistům podařilo na základě jejich velmi dobrého operativního šetření. Prověřování vyústilo minulý víkend v zákrok, při kterém kriminalisté postupně oba podezřelé zadrželi. Sedmačtyřicetiletého muže dopadli ve večerních hodinách v prostoru vlakového nádraží v Brně. Měl u sebe nůž a zbraň, které policisté zajistili, jednalo se o plynovou pistoli. Dále vydal krystalickou látku v množství kolem deseti gramů. Druhý den zadrželi kriminalisté druhého podezřelého muže v Jihlavě. Oba směřovali na policejní oddělení, kde byli umístěni do cel. Zajištěná krystalická látka bude podrobena další odborné expertíze.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů, jeden z Brněnska a druhý z Jihlavska. „Sedmačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, osmatřicetiletý muž je obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Starší z mužů byl v minulosti již opakovaně soudně trestán za různorodou trestnou činnost, včetně drogové. Odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody a brány věznice opustil teprve před necelými dvěma měsíci.

Muž je obviněn z toho, že distribuoval dalším lidem pervitin. Drogami zásoboval osoby na různých místech Jihlavska a Třebíčska. Prodal desítky gramů pervitinu. Mezi jeho odběrateli byl i osmatřicetiletý muž, kterému drogy prodával nebo předával jako splátku za půjčené peníze. Druhý obviněný muž pak pervitin distribuoval dalším lidem a z části jej sám užíval. Drogy prodával nebo je v některých případech poskytoval zdarma.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného sedmačtyřicetiletý muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Druhý obviněný muž byl po provedení všech nezbytných úkonů ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Staršímu z obviněných mužů hrozí za trestnou činnost trest odnětí svobody až na deset let, druhý muž může být potrestán až pětiletým pobytem za mřížemi.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

8. prosince 2022

