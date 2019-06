Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté dopadli distributora pervitinu

TŘEBÍČSKO: Obviněný muž skončil ve vazbě

Kriminalisté třebíčského územního odboru vypátrali a zadrželi muže, který distribuoval pervitin „ve velkém“. Jeho rukama prošlo několik stovek gramů pervitinu a přes stovku tablet extáze. Distribuoval také marihuanu. Při prohlídkách kriminalisté zajistili drogy, peníze a střelnou zbraň. Sedmadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu a na podaný návrh byl vzat do vazby.

Rozkrýt závažnou drogovou trestnou činnost muže se kriminalistům podařilo na základě jejich výborné operativní činnosti. Prověřování vyústilo v realizaci, která proběhla ve spolupráci s policejní speciální jednotkou. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi policisté v Třebíči v bytě, kde v tu dobu pobýval. Zadrženého muže odvezli na oddělení policie, kde byl umístěn do policejní cely. V bytě provedli kriminalisté domovní prohlídku, při které zajistili krystalickou látku a několik desítek gramů marihuany, dále finanční hotovost, střelnou zbraň a střelivo. Zadržený muž není držitelem zbrojního průkazu. Kriminalisté provedli také prohlídku vozidla Renault Megane, se kterým muž jezdil.

Zajištěné drogy budou podrobeny expertize na odborném policejním pracovišti stejně jako střelná zbraň. U zbraně se policisté zabývají i tím, za jakých okolností ji muž získal, přechovával a zda nebyla použita k jiné trestné činnosti.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání muže. „Sedmadvacetiletý muž z Třebíčska byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, jsou zahájeny také úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovoleného ozbrojování a ve věci probíhá v současné době prověřování. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, a to i za spáchanou drogovou trestnou činnost. Naposledy byl odsouzen vloni v létě k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do letošního podzimu.

Muž byl obviněn z toho, že distribuoval pervitin, extázi a také marihuanu dalším lidem, dále u sebe drogy přechovával. K předávání pervitinu docházelo zejména v Třebíči, dále ve Velkém Meziříčí i na jiných místech. Odběratelé mu za pervitin převážně platili, někdy drogy poskytl zdarma nebo třeba pervitin vyměnil za marihuanu. Jednomu z mužů předal celkově přibližně 200 gramů pervitinu a prodal přes sto tablet drogy extáze. Pervitin obviněný muž přechovával ve vozidle i v bytě, kde žil. Přičemž v automobilu měl za účelem další distribuce více než osmdesát gramů drogy, kterou kriminalisté zajistili.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a poté ho policisté eskortovali do brněnské věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za drogovou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal npor. Milan Špaček.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. června 2019

