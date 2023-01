Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté dopadli čtveřici distributorů

JIHLAVSKO: Jeden z mužů byl vzat do vazby

Kriminalisté jihlavského územního odboru dopadli tento týden při zákroku čtveřici, která distribuovala na Jihlavsku pervitin. Dva muže a dvě ženy zadrželi na jednom místě, a to v bytě, kde všichni pobývali. Pervitin k distribuci získávali na různých místech republiky. Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadržených, obviněni byli ze spáchání trestného činu. Osmatřicetiletý muž byl na podaný návrh vzat do vazby.

Objasnit trestnou činnost povedené čtveřice se podařilo kriminalistům na základě jejich výborné operativní činnosti. Prověřování vyústilo v úterý 24. ledna v realizaci, při které byli všichni čtyři zadrženi. Muži i obě ženy byli v bytě v Jihlavě, kam si pro ně přišli policisté speciální jednotky. Muže a ženy důvodně podezřelé ze spáchání drogové trestné činnosti zadrželi a všichni čtyři putovali do policejních cel. „V bytě jsme provedli domovní prohlídku,“ dodal por. Bc. Jan Janura, komisař oddělení obecné kriminality s tím, že kriminalisté zajistili krystalickou látku a dále marihuanu. Zajištěné drogy budou podrobeny expertíze na odborném policejním pracovišti.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání mužů ve věku osmatřicet a šestatřicet let. „Oba muži byli obviněni ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, starší z mužů se trestné činnosti dopustil i přesto, že je v souvislosti s prodejem drog od loňského roku již stíhán. Dále byl v minulosti opakovaně odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost a odpykal si i nepodmíněné tresty odnětí svobody. Vloni na podzim byl navíc potrestán podmíněným trestem se zkušební dobou na pět let. Také druhý obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán.

Ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jsou obviněny také ženy ve věku šestadvacet a sedmadvacet let. Obě byly v minulosti již soudně trestány za různorodou trestnou činnost.

Muži jsou obviněni z toho, že distribuovali dalším lidem na různých místech v Jihlavě pervitin, nejčastěji v lokalitě sídliště Březinova. Starší z nich předával drogy také druhému obviněnému muži, ten od něj získal pervitin v desítkách případů. Drogy distribuovali ve městě také obě ženy. Pervitin mladší z žen poskytla někdy i jako protihodnotu za oblečení. Starší z obviněných žen prodávala drogy mimo jiné i dalším dvěma obviněným. Také obviněné ženy poskytly dalším lidem pervitin v několika desítkách případů. Tento týden ukončili prodej drog čtveřici při zákroku jihlavští kriminalisté.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného osmatřicetiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Zbývající tři obvinění jsou stíháni na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

27. ledna 2023

