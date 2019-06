Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté bleskově objasnili „loupež“

DOMAŽLICE – Kriminalisté sdělili mladé ženě podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněné opatření platebního prostředku a krádež.

Dne 16. června 2019 v 11:50 hodin se osobně na Obvodní oddělení Domažlice dostavil pětadvacetiletý muž a oznámil, že byl v noci udeřen do hlavy, ztratil vědomí a byl oloupen. Měl být na party, ze které odjel se svým známým. V Domažlicích pak měli nabrat nějakou ženu, jejíž jméno neví. Pak měl být udeřen a oloupen. Když se ve vozidle probral, zjistil, že z jeho internetového bankovnictví byly odeslány dvě platby v celkové výši 6 tisíc korun. Policisté oznamovatele vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem pozitivním 0,64 promile alkoholu v krvi. Po přijetí oznámení zahájili úkony trestního řízení a začali případ rozplétat a pátrat po pachateli. Již za pár hodin měli pachatele respektive pachatelku. O loupež ani fyzické napadení se však nejednalo.

Díky perfektní a pečlivé práci ve 22:55 hodin sdělili sedmadvacetileté spolujezdkyni podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a trestného činu krádež. Žena v autě využila indispozice oznamovatele a vzala si jeho mobilní telefon. Zjistila, že v něm má nainstalovanou aplikaci mobilního bankovnictví a z této aplikace pomocí autorizačních zpráv zaslaných bankou na týž mobil provedla dva převody finančních prostředků z účtu poškozeného na svůj účet. Poslala si dvakrát tři tisíce korun. Peníze poté vybrala pomocí platební karty ze svého účtu z bankomatu. Část prohrála v kasinu, částí splatila svoje dluhy a koupila si jídlo.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme všechny uživatele aplikací v mobilním telefonu, aby měli svůj mobilní telefon zamčený. Zamykání mobilu je prvek, který chrání nejen banku v mobilu, ale i řadu dalších citlivých údajů, fotografií, emailů a dalších aplikací. Důležité je taky vstupní heslo do aplikace a dodržování pravidel bezpečnosti. Zásadou používání mobilního internetového bankovnictví je mít dobré heslo. Takové, které nemůže uhodnout třetí osoba. Heslo by určitě nemělo vycházet z žádných osobních údajů, jako jsou narozeniny dětí, partnerů, datum svatby, rodné číslo, nebo číslo popisné bydliště. Heslo by mělo mít různé znaky a malá či velká písmena. Ovšem nejdůležitější je mít svůj mobilní telefon vždy pod kontrolou.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. června 2019

