Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kriminalista mistrem světa v rychlostní kanoistice

HRADECKO - Zlatou medaili si přivezl z Maďarského Szegedu.

Kolega z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové se na mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které se konalo letos v srpnu v maďarském Szegedu, umístil se svojí parťačkou v kategorii K2 mix na 1. místě.

Ke svému úspěchu dodává: " Tak to, co se mi nepovedlo před čtvrtstoletím - vyhrát MS v rychlostní kanoistice - tak se mi podařilo letos v Maďarsku. Atmosféra tam byla super, obzvlášť výhled na závodní kanál z večerního párty. Navíc se pochlubil, že tři dny před mistrovstvím v kanoistice závodil s českým týmem na MS dračích lodích v kategorii masters small boat v Thajsku, kde se umístili 3 x na 6. místě. Je to také velký úspěch, protože dominantní jsou v tomto sportu Asiaté, pro které jsou dračí lodě národním sportem a jen USA s nimi dokáží držet krok a bojovat o medaile.

Rychlostní kanoistiku začal trénovat ve svých 10 letech v kanoistickém klubu Slavoj, nyní Sokol Předměřice. Pak v dorostencích ho několik let trénoval Josef Doktor, otec dvojnásobného olympijského vítěze Martina Doktora, se kterým společně s mládežnickou reprezentací jezdil po soustředěních a závodech v zahraničí. V závěru před přestávkou od tohoto sportu ještě rok a půl trénoval ve VTJ Dukla Pardubice. Po několika dlouhých letech se opět ke sportu vrátil a to hlavně z důvodu, že jeho dcera začala také trénovat kanoistiku. Ta letos vybojovala v kategorii žákyň jedno druhé a jedno třetí místo na Mistrovství ČR na veslařském kanále v Račicích.

Za svou karieru v mládežnické a seniorské kategorii vybojoval několik titulů, druhých i třetích míst na Mistrovství ČSSR, ČSFR i České republiky.

por. Iva Kormošová

6.9.2019, 13.30

