Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Křikem rušila noční klid a skončila v cele

KLADENSKO – Agresivní žena se ani po opakovaných výzvách neuklidnila.

Krátce před půlnocí dne 9. listopadu 2019 byli policisté oddělení hlídkové služby v rámci výkonu služby vysláni do ulice V Bažantnici v Kladně, kde bylo oznámeno rušení nočního klidu křikem z bytu. Tento oznámený incident byl na místě vyřešen a z bytu, odkud byl rušen noční klid, právě vycházely dvě ženy v podnapilém stavu. Policejní hlídka prováděla kontrolní činnost v blízkém okolí a vzhledem k tomu, že zde byl klid, chtěla z této lokality odjet. V daném okamžiku na parkovišti před domem začaly křičet a sprostě nadávat ony dvě ženy, které předtím vyšly ze vchodu. Policisté dvojici upozornili, že je již pokročilá noční doba a je nutné ztišit své hlasité projevy. Poté co policejní hlídka odešla, tak mladší z žen začala ještě hlasitěji křičet a být velmi vulgární. Z těchto důvodů jí hlídka opět upozornila, jestli neupustí od svého jednání, bude zajištěna. Žena na upozornění nereagovala a byla agresivní vůči zasahující policistce. Jelikož výtržnice neuposlechla těchto opakovaných výzev a ani poté se neuklidnila, policejní hlídka osmačtyřicetiletou ženu zajistila. Policisté následně podezřelou převezli na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy k provedení prvotních úkonů a dále byla provedena eskorta k umístění do policejní cely. Druhá žena ve věku sedmdesáti let byla po prokázání totožnosti ihned z místa propuštěna, neboť po policejní výzvě od svého protiprávního jednání upustila.

Policisté nyní případ prošetřují a žena je podezřelá z přestupků neuposlechnutí výzvy a veřejného pořádku.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. listopadu 2019

