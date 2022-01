Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Vandal poškodil několik vozidel; Odsouzený nenastoupil do výkonu trestu

Vandal poškodil několik vozidel

Krásnobřezenští policisté šetří případ poškození několika vozidel v ulici Přístavní. Dosud neznámý pachatel v průběhu noci z 23.-24.1. vnikl do areálu autobazaru a poškodil skleněné výplně oken u čtyř zaparkovaných vozidel. Vyčíslená škoda se pohybuje kolem 25 tisíc korun.

Odsouzený nenastoupil do výkonu trestu

Trmickým policistům se podařilo vypátrat a následně eskortoval do vazební věznice 23letého muže, který již 26.12. měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Do vězení byl okresním soudem poslán za to, že v několika případech řídil vozidlo i přes vyslovený zákaz řízení. Vzhledem k tomu, že si písemnost převzal a do vězení nenastoupit dopustil se tím trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí prodloužení trestu.

Ústí nad Labem 25. ledna 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

