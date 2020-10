Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Policisté zadrželi pachatele a opilec za volantem

Policisté zadrželi pachatele

Policejní komisař sdělil obvinění 33letému muži z trestného činu Krádeže. Obviněný se dopustil série majetkové trestné činnosti, krádeží pivních přepravek, peněženky a vloupání do objektu. V posledním případě byl včera krátce po půlnoci zadržen při vloupání do kavárny na Severní Terase, ve které vypil coca-colu a odcizil šest lahví piva. V současné době se nachází v policejní cele. Vzhledem k tomu, že čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Opilec za volantem

Policisté z oddělení hlídkové služby v podvečerních hodinách ulici Tyršova kontrolovali 45letého řidiče vozidla Škoda Octavia. Při této kontrole bylo zřejmé, že řidič před jízdou pil alkohol, což také potvrdila pozitivní dechová zkouška s výsledkem 3,09 promile. Policisté řidiče následně zadrželi a převezli do policejní cely. V současné době čelí ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.



Ústí nad Labem 16. října 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

