Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Případ loupeže a vloupání do rodinného domu.

Přepadli muže u nádraží

Policejní vyšetřovatel sdělil obvinění třem osobám (26let žena, 26let muž, 51žena) z trestného činu Loupeže. Obvinění na začátku měsíce června kolem druhé hodiny v noci před budovou hlavního nádraží oslovili 53letého muže a chtěli po něm cigaretu. Obviněné ihned k muži přistoupily a začaly mu prohledávat kapsy. Poté mu vzaly batoh a začaly s ním odcházet. Poškozený šel za nimi a žádal batoh zpátky. Do toho se vložil obviněný se slovy „Dej sem všechny prachy!“. Následně muže shodil na zem, kde ho ženy prohledaly a odcizili mu finanční hotovost, mobilní telefon a cigarety. Poté z místa utekli. Policistům se na základě místní znalosti a vyhodnocení kamerových systémů podařilo pachatele zadržet. V současné době čelí obvinění z Loupeže a hrozí jim trest odnětí svobody až do výše 10 let.

Vloupání do rodinného domu

Ústečtí kriminalisté pátrají po pachateli, který se v lokalitě Neštěmic v ulici Dubová v odpoledních hodinách vloupal do rodinného domu. Dům prohledal a následně odcizil elektroniku, šperky, doklady a drogerii. Majiteli svým jednáním způsobil škodu kolem 155 tisíc korun.

Ústí nad Labem 4. srpna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

