Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Vloupání do rodinného domu, sériový zlodějíček a opilec za volantem

Trmičtí policisté objasnili případ vloupání do rodinného domu v Trmicích, kdy ve zkráceném přípravném řízení sdělili obvinění dvěma mužům (32, 33) z trestného činu Krádeže a Porušování domovní svobody. Tito muži se přesně na Silvestra kolem půlnoci vloupali do rodinného domu a odcizili fotoaparát, šperky a osobní věci majitelů v hodnotě kolem 16 tisíc korun. Za uvedené jednání jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Kradl jako straka

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 29letému muži z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tento pachatel se od listopadu loňského roku dopustil nejméně desítky krádeží v obchodech a v jednom případě s dalším spolupachatelem odcizil kabelku z neuzamčené skříňky. Trestná činnost, které se neustále dopouští, je převážně majetkového charakteru. Způsobená škoda se pohybuje kolem 32 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti pro obdobnou trestnou činnost již odsouzen, tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Opilý muž za volantem způsobil nehodu

V pondělí v podvečerních hodinách v katastru obce Libouchec 46letý řidič nestihnul zareagovat na vzniklou situaci, kdy před ním jedoucí vozidlo zastavilo a odbočovalo z komunikace. Tento řidič s vozidlem Citroen C5 do zadní části odbočujícího vozidla Hyundai i30 narazil. Naštěstí nedošlo ke zranění žádné z osob. Hmotná škoda na vozidlech se pohybuje kolem 225 tisíc korun. Policisté u obou řidičů provedli dechovou zkoušku. U šestačtyřicetiletého řidiče byla pozitivní s výsledkem 1,78 promile. Tento řidič je v současné době podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 23. ledna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

