Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Zloděj se vloupal do tří vozidel; Vloupání do sklepních kójí; Opilý řidič havaroval

Zloděj se vloupal do tří vozidel

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 39letému muži z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podezřelý se v průběhu zhruba 14 dnů vloupal do tří osobních vozidel. Z těchto vozidle převážně odcizil vše, co uvnitř majitelé zanechali. V jednom případě odcizil kabelku s platební kartou, kterou i v několika případech použil k přímým platbám do výše 500 korun. Celková způsobená škoda se pohybuje kolem 32 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl tento muž v minulosti již pro majetkovou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Vloupání do sklepních kójí

Ústečtí policisté šetří případ, kdy se dosud neznámý pachatel v průběhu týdne v době od 16.-25.9. vloupal do dvou sklepních kójí v ulici Pod Parkem. Z těchto kójí odnosil vše, co mu přišlo pod ruku a jde lehce zpeněžit. Jednalo se umělý vánoční stromek, plotýnkový vařič, koberce, jízdní kolo s příslušenstvím a oblečením, mikrovlnou troubu, malířské potřeby, skříňky atd.. Skoro to vypadá, jako kdyby si rekonstruoval a vybavoval svůj byt. Tímto jednáním pachatel způsobil škodu kolem 40 tisíc korun.

Opilý řidič havaroval

V sobotu krátce před desátou hodinou večer vyjížděl 59letý řidič se svým osobním vozidlem od restaurace v ulici Bělehradská. Při tomto manévru ovšem nedal přednost v jízdě jedoucímu trolejbusu. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně tohoto trolejbusu lekl, tak řízení strhnul vlevo a následně narazil do stromu. Dopravní policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byl pozitivní s výsledkem 1,92 promile. V současné době jsou v této věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidiči hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 10. října 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

