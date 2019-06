Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Obviněná neoprávněně odebírala elektřinu.

Policejní komisař sdělil obvinění 40leté ženě z trestného činu Krádeže. Obviněná v pronajatém bytě po dobu zhruba čtyř měsíců neoprávněně pobírala elektrickou energii a tím poškozené společnosti způsobila škodu kolem 25 tisíc korun. Za uvedené jednání jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Usedl za volant i přes zákaz

Policisté z oddělení hlídkové služby včera ve večerních hodinách kontrolovali 28letého řidiče ve vozidle Škoda Felicie. Řidič při kontrole nebyl schopen policistům předložit patřičné doklady, kdy policisté následně v evidenci zjistili, že má Magistrátem města Ústí nad Labem do května příštího roku vysloven zákaz řízení všech motorových vozidle. Vzhledem k tomu, že tento zákaz porušil, dopustil se trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Pohrdá soudem

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 25letému muži z trestného činu Pohrdání soudem. Podezřelý se bez dostatečné omluvy již po třetí nedostavil k hlavnímu líčení, o kterém prokazatelně věděl a již mu byla za toto jednání uložena bloková pokuta ve výši 5 tisíc korun. V současné době mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Ústí nad Labem 27. června 2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem