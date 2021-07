Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Vloupání do dílny a řidička, která usedla za volant i přes zákaz řízení.

Vloupání do dílny u rodinného domu

Chlumečtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu noci z 10.-11.7. vloupal do dílny u rodinného domu v Chabařovicích. Dílnu následně prohledal a odcizil dámské jízdní kolo zn. Ghoust, pánské kolo zn. Superior. Dále se pokusil vloupat do rodinného domu, což se mu ovšem nepodařilo. Svým jednáním způsobil škodu kolem 35 tisíc korun.

Řídila i přes zákaz řízení

Krásnobřezenští policisté kolem půl druhé ráno při dopravní kontrole zastavili v ulici Drážďanská 25letou řidičku vozidla Mercedes-Benz. Při kontrole policisté v evidencích zjistili, že řidička má vysloven roční zákaz řízení všech motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že za volant usedla, tak je v současné době podezřelá z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 13. července 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

