Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež vozidla a řidič se zákazem řízení

Krádež vozidla

Ústečtí policisté vyhlásili celostátní pátrání po odcizeném vozidle Hyundai I30, šedé barvy, rz: 7AX 73-39. Vozidlo bylo zaparkováno v ulici Drážďanská. Majitel kromě vozidla přišel i o nářadí a peněženku, kterou ve vozidle ponechal. Způsobená škoda se pohybuje kolem 370 tisíc korun.

Usedl za volant i přes zákaz

Policisté z oddělení hlídkové služby kolem druhé hodiny ranní zastavili v ulici Dostojevského řidiče motorového vozidla WV Golf. Při této kontrole policisté zjistili, že má tento řidič vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do dubna roku 2022. Řidič byl zadržen a převezen do policejní cely. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku.

Ústí nad Labem 25. února 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

