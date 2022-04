Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Odcizení věcí z objektu; Vloupání do sklepní kóje

Odcizení věcí z objektu

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 43letému muži z trestného činu Krádeže. Podezřelý využil toho, že měl přístup k elektronickému ovladači dveří do objektu společnosti a v několika případech toho zneužil. Z objektu odnosil věci v hodnotě kolem 35 tisíc korun. Jednalo se o ruční tlakovou myčku, hydraulický hever, AKU nářadí i ruční nářadí. Za uvedené jednání pachateli hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Vloupání do sklepní kóje

Střekovští policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu měsíce vloupal do sklepní kóje panelového domu v ulici Kozinova. Z této kóje následně horské kolo zn. ROCKRIDER v hodnotě kolem 9 tisíc korun.

Ústí nad Labem 26. dubna 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

