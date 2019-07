Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

Ústí nad Labem - Vloupání do zahradních chat, krádež pohonu brány a řidič se zákazem řízení.

Všebořičtí policisté ukončili ve zkráceném přípravném řízení případ do dvou zahradních chat na Konvalinkovém vrchu. Podezřelý jednačtyřicetiletý muž se v průběhu tří týdnů vloupal do jedné rekreační chaty, ze které následně odcizil průtokový ohřívač, benzínovou sekačku a nářadí. Z druhé chaty odcizil odloženou peněženku s doklady a platební kartou ve chvíli, kdy se majitel vzdálil. Pachatel je podezřelý z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Krádež pohonu z brány

Ústečtí policisté pátrají po pachateli, který v průběhu víkendu v obci Chuderov ze soukromého pozemku odcizil elektromechanický pohon s řídící jednotkou na otvírání brány. Majiteli tak způsobil škodu kolem 36 tisíc korun.

Řídil i přes zákaz

Policisté z oddělení hlídkové služby ve večerních hodinách v ulici Textilní kontrolovali 45letého řidiče vozidla Škoda Felicie. Při této kontrole z dostupných evidencí zjistili, že řidič má do srpna letošního roku vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že těch pár dnů ještě nevydržel, tak je v současné době podezřelý z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše let.

Ústí nad Labem 12.7.2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem