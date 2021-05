Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež v obchodě, neřidič za volantem a matka neposílající svého syna do školy

Krádež v obchodě

Trmičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 38letému muži z trestného činu Krádeže. Podezřelý včera v dopoledních hodinách na prodejní ploše hypermarketu odcizil 31 SIM karet. Následně tyto karty ukryl pod oděv a prošel bez zaplacení přes pokladny. K jeho překvapení byl ovšem zadržen ostrahou prodejny a předán do rukou policistů. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti pro obdobnou trestnou činnost již odsouzen, tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Neřidič si ze sankcí nic nedělá

Již po několikáté byl policisty při dopravní kontrole zastaven 52letý řidič vozidla Opel Vectra, který má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Zákaz trvá až do února příštího roku. V současné době je tento řidič obviněn z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Matka nedbala o školní docházku svého syna

Krásnobřezenští policisté se v současné době zabývají případem, kdy 48letá žena jako matka nedbala o povinnou školní docházku svého syna. V důsledku toho její nezletilý syn ve školním roce 2020/2021 zmeškal 473 hodin školní výuky, z toho 336 hodin je neomluvených. Takto jednala i přesto, že za toto jednání již jí byl udělen přestupek na úseku školství a výchovy mládeže. V současné době je podezřelá z trestného činu Ohrožování výchovy dítěte, za což jí hrozí trest odnětí svobody až 2 roky.

Ústí nad Labem 20. 5. 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem