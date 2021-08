Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Vloupání do objektů, posprejování vlaku a řidič pod vlivem pervitinu

Vloupání do objektů

Policejní komisař sdělil obvinění dvěma mužům (29,25) z trestného činu Krádeže a Poškození cizí věci. Obvinění společným jednáním vnikli do dvou objektů firem. V jednom z objektů poškodili elektroinstalaci a odštíplé kabely následně odcizili. V druhém objektu odcizili křovinořez, kovová dvířka, železný šrot, lano a dvoukolovou kárku. Svým jednáním způsobili škodu kolem 25 tisíc korun. Za uvedené jednání jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Posprejování vlaku

Ústečtí policisté evidují případ, kdy dosud neznámý vandal v průběhu noci z 5.-6.8. v prostoru západního nádraží posprejoval odstavenou vlakovou soupravu v délce několika metrů. Předběžně vyčíslená škoda se pohybuje kolem 48 tisíc korun.

Řidič pod vlivem pervitinu

Ústečtí policisté v odpoledních hodinách v ulici Hrbovická kontrolovali 27letého řidiče vozidla Jaguar XF. Policisté u řidiče provedli test na přítomnost drog, který byl pozitivní na Amfetamin. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a byl převezen k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve. Toxikologické vyšetření následně prokázali přítomnost Amfetaminu v krvi. V současné době řidič čelí ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 9. srpna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

