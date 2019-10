Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež věcí z bytu a pachatelé, co platili cizí kartou.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání jednatřicetiletého muže pro trestný čin Krádeže, Porušování domovní svobody a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný zhruba v polovině měsíce září za pomoci klíčů, které měla poškozená uschované pod skříňkou ve volně přístupné chodbě, vnikl do bytu. Z tohoto bytu následně odcizil různé šperky, starožitnosti a další cenné věci. Rovněž odcizil finanční hotovost a platební kartu. Tímto jednání poškozené způsobil škodu kolem 137 tisíc korun. Policistům se v krátké době podařilo pachatele vypátrat a zajistit i část odcizených věcí. Vzhledem k tomu, že obviněný byl v říjnu loňského roku již za majetkovou trestnou odsouzen, tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. V současné době se již nachází ve vazební věznici.

Platili cizí kartou

Ústečtí policisté sdělili podezření dvěma mužům (37,31) z trestného činu Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tito muži koncem měsíc srpna ve večerních hodinách v místní restauraci nalezli odložené koženkové pouzdro s platební kartou a mobilním telefonem. Na nalezenou platební kartu pak následně na několika místech provedli bezkontaktní platby, čímž poškozenému způsobili škodu kolem 6 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že mladší z mužů byl v minulosti pro majetkovou trestnou činnost již odsouzen, v současné době mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 9. října 2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

