Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Série majetkové trestné činnosti a opilý řidič za volantem

Pachatel obviněn ze série majetkové trestné činnosti

Policistům z obvodního oddělení Město a Krásné Březno se podařilo objasnit několik případů zapadající do větší série majetkové trestné činnosti. Policejní komisař sdělil obvinění 27letému muži z trestného činu Porušování domovní svobody, Poškození cizí věci a Krádeže. Obviněný v průběhu čtyř měsíců se dopustil několika vloupání do různých objektů a krádeží v obchodech. Zloděj se vloupával do kancelářských prostor, prodejen a restaurace. V objektech se vždy moc dlouho nezdržel a bral věci, které lze snadno zpeněžit (notebook, elektroniku, alkohol, potraviny atd.). Tímto jednáním způsobil celkovou škodu pohybující se kolem 67 tisíc korun.

Opilý řidič způsobil nehodu

Ústečtí dopravní policisté řeší dopravní nehodu, ke které došlo na počátku měsíce na parkovišti obchodního centra ve Všebořicích. Třiašedesátiletý řidič nákladního vozidla Ford Transit zachytil o pravý bok zaparkovaného osobního vozidla Škoda Fabie. Následně se tomuto řidiči nechtěl prokázat občanským průkazem s tím, že musí odjet a z místa nehody odjel. Naštěstí jej policejní hlídka nedaleko místa zastavila. U řidiče provedla dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 1,8 promile. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a v současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 11. srpna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem