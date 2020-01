Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Výtržnictví v MHD, krádež dřeva a žena, co usedla za volant i přes zákaz řízení.

Neštěmičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 32letému muži z trestného činu Výtržnictví. Podezřelý v polovině měsíce prosince v odpoledních hodinách při jízdě trolejbusem MHD napadl 28letou ženu, kterou udeřil pěstí do obličeje. Za uvedené jednání pachateli hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Krádež dřeva

Chlumečtí policisté pátrají po pachateli, který v průběhu dvou dnů v obci Liboňov vnikl na soukromý pozemek, kde z dílny odcizil 10 metrů krychlových palivového dřeva. Poškozenému tak způsobil škodu kolem 9 tisíc korun.

Usedla za volant i přes zákaz

Policisté z oddělení hlídkové služby v odpoledních hodinách v ulici Litoměřická zastavili řidičku vozidla Peugot 207. Při následné lustraci v dostupných evidencích zjistili, že 37letá řidička má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a do června letošního roku. Tím, že usedla za volant i přes tento zákaz, tak se dopustili trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 9. ledna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem