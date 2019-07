Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

Ústí nad Labem - Loupež v autobuse, krádež kanálové vpusti a krádež nosiče na kola.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 36letého muže pro trestný čin Loupeže. Obviněný počátkem měsíce června v odpoledních hodinách v autobuse na zastávce MHD v ulici Revoluční vytrhnul poškozené její taštičku, kterou měla přes rameno. Využil chvíle, kdy autobus zastavil v zastávce a strhnul poškozené tašku z ramene. Nejprve se mu to nepovedlo a poškozená se bránila. Když jí ovšem silou chytil pod krkem, tak tašku pustila a on utekl směrem na Mírové náměstí. Chvilku se pachatele pokoušel doběhnout svědek, ale nepodařilo se ho chytit. Pachatel, když viděl, že za ním svědek běží, tak odcizil pouze telefon a taštičku odhodil. Policisté po vyhodnocení kamerových záznamů a na základě popisu svědků pachatele vypátrali a v současné době mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let.

Krádež vpusti

Trmičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření dvěma pachatelům (26,27) z trestného činu Krádeže. Tito muži v polovině měsíce června z výkopu opravovaného kanálu odcizili rám uliční vpusti v hodnotě zhruba 4 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byli v minulosti za majetkovou trestnou činnost již odsouzení, tak jim v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Krádež nosiče na kola

Chlumečtí policisté evidují případ krádeže nosiče na kola z osobního vozidla, který byl připevněn na tažném zařízení vozidla Toyota Verso. Ke krádeži došlo v průběhu dne 29.6. mezi 15-19 hodinou z parkoviště v obci Tisá – Ostrov. Majiteli tak byla způsobena škoda kolem 8 tisíc korun.

Ústí nad Labem 1. července 2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

