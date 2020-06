Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Opilec za volantem, poškození zvonku a vandal se vyřádil na autech.

Opilec za volantem

Dopravní policisté v pátek v odpoledních hodinách v Trmicích zastavili 54letého řidiče vozidla Škoda Octavia. Policisté řidiče vyzvali k předložení všech potřebných dokladů a podrobení se dechové zkoušce. Doklady řidiče byly v pořádku, avšak dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 1,58 promile alkoholu. Řidič byl zadržen a v současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku.

Poškození zvonků

Chlumečtí policisté šetří případ poškození zvonků panelového domu v Mojžíři v ulici Jindřicha Plachty. Podezřelý 23letý muž rukou rozmlátil zvonkové tablo, které se následně stalo nefunkční. Svým jednáním způsobil škodu kolem 12 tisíc koruna je podezřelý z trestného činu Poškození cizí věci.

Vandal se vyřádil na autech

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 18letému mladíkovi, který koncem měsíce dubna krátce po půlnoci v ulici Jizerská kopy do oken vozidle, poškodil čtyři zaparkovaná vozidla. To jestli si takto krátil chvilku nebo vyléval vztek, můžeme jen spekulovat, ale za uvedené jednání a trestný čin Poškození cizí věci mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku. Naštěstí intenzita kopů nebyla natolik velká, neboť ani jedno okno úplně nevykopnul.

Ústí nad Labem 29. června 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

