Krátké zprávy z Ústecka

Zloděj využil své úzké ruky

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 36letému muži z trestného činu Krádeže a Porušování domovní svobody. Podezřelý muž v měsíci srpnu, kdy vládly vysoké teploty a lidé měli často otevřená okna na ventilaci, využil své úzké ruky a vnikal do vnitřních prostor domů. Tímto způsobem, kdy prostrčil mezerou ruku a kličkou si otevřel okno, se dostal do dvou bytu a sklepních prostor domu. Následně bral vše, co mu přišlo pod ruku. Svým jednáním způsobil na odcizených věcech škodu kolem 18 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Krádež nafty

Chlumečtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu noci na odstavené ploše kamionů v Chlumci vloupal do dvou nádrží nákladních vozidel. Následně z těchto nádrží odcizil 800 litrů motorové nafty a způsobil škodu kolem 34 tisíc korun.

Neřidič za volantem

Ústečtí policisté v ranních hodinách v ulici Velká Hradební kontrolovali 31letého řidiče vozidla Renault Clio, který zaparkoval na vyhrazených místech před místním magistrátem. Policisté následně zjistili, že řidič má na dobu 36 měsíců vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Tento zákaz mu vyprší až v roce 2024. Vzhledem k tomu, že tento zákaz nerespektuje, tak mu v tuto chvíli hrozí obvinění z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

