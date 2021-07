Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Muž usnul na lavičce a byl okraden.

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení šetří případ krádeže na osobě a následné zneužití odcizené platební karty. Dva muži (30, 26) v neděli kolem šesté hodiny ráno využili spánku muže, který usnul na lavičce na Lidickém náměstí. Následně mu bez povšimnutí z kapsy u kraťasů odcizili mobilní telefon a peněženku s doklady a platební kartou. Na tuto platební kartu pak v několika případech zakoupili zboží do výše 500 korun. Díky všímavosti policisty, který zrovna ráno mířil do práce a všimnul si na benzínce těchto dvou „známých firem“, jak platí s touto platební kartou, se podařilo pachatele zadržet. V současné době čelí podezření z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za uvedené jednání jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 20. července 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem