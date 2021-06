Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM -

Objasněno vloupání do areálu prodejny automobilů

Krásnobřezenští policisté objasnili případ vloupání do prodejny automobilů. Dva bratři polské národnosti si nejprve v autopůjčovně půjčili auto a dne 17.6. krátce po půlnoci se vloupali do místního areálu u prodejny. Zde se následně pokusili odcizit několik hliníkových disků. Ve chvíli, kdy je jeden z nich začal přehazovat přes plot, tak byli vyrušení pracovníkem bezpečnostní agentury a dali se na útěk. Prvního z nich policisté z hlídkové služby za krátkou chvíli zadrželi. Jeho bratra se podařilo krásnobřezenským policistům vypátrat v dopoledních hodinách. V tuto chvíli již byli ve zkrácném přípravném řízení odsouzeni a vyhoštěni z naší země.

Vloupání do garáže

Chlumečtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu noci dne 22.6. vloupal do garáže v obci Stradov. Z této garáže následně odcizil dva páry pánských bot, čtyři jízdní kola s příslušenstvím a kufr s akuvrtačkou.

Krádež v parfumerii

Ústečtí policisté šetří případ krádež parémů a tělové kosmetiky v parfumerii v obchodním centru. Čtyřicetiletý muž krátce před zavírací dobou vešel do prodejny, kde si "jako" prohlížel parfémy. Následně odcizil čtyři parfémy a tři tělová másla. Vše v hodnotě kolem 12 300 korun. Z prodejny poté odešel. V tuto chvíli je již ztotožněn a podezřelý z trestného činu Krádež.Vzhledem k tomu, že se v minulosti již majetkové trestné činnosti dopustil, tak mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 24. června 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

