Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež nářadí; Krádež kabelů

Krádež nářadí

Střekovským policistům se podařil objasnit případ krádeže většího množství nářadí. Ve zkráceném přípravném řízení bylo 39letému muži sděleno podezření z trestného činu Krádeže. Podezřelý využil toho, že věděl, kde je ukryt klíč k domu v rekonstrukci. Následně v několika případech pak z tohoto domu odcizil nářadí jako je Aku šroubovák, motorovou pilu, akumulátory, úhlové brusky, kabely atd. Svým jednáním způsobil škodu kolem 47 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti pro obdobnou trestnou činnost již odsouzen, tak mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Krádež kabelů

Všebořičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 32letému muži a jeho o deset let staršímu komplicovi z trestného činu Krádeže a Poškození cizí věci.. Tito dva pachatelé v zahrádkářské kolonii na Konvalinkovém vrchu z neoploceného pozemku odcizili 60 metrů zakopaného měděného kabelu. Tímto jednáním majiteli způsobili škodu kolem 38 tisíc korun. Mladší z podezřelých byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již odsouzen. V současné době pachatelům hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 17. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

