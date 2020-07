Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Vloupání do chat a vozidla.

Vloupání do chat

Ústečtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu noci vloupal do chatky v zahrádkářské kolonii Na Vinici. Z této chatky následně majiteli odcizil motorovou pilu a Aku vrtačku. Svým jednáním způsobil škodu kolem 4 tisíc korun.

K obdobnému případu vloupání došlo v zahrádkářské kolonii v ulici Mezní, kde se pachatel vloupal do dvou chat a odcizil různé věci. Zde majitelům způsobil celkovou škodu kolem 11 600 korun.

Vloupání do vozidla

Dosud neznámý pachatel se v průběhu noci v ulici Bělehradská vloupal do osobní vozidla Dacia Dokkler, ze kterého následně odcizil autoradio. Majiteli tak způsobil škodu kolem 6 tisíc korun.

Ústí nad Labem 31. července 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

