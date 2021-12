Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež v drogerii; Krádež zlatých prstenů

Krádež v drogerii

Trmičtí policisté šetří případ krádeže v drogerii v obchodním centru v Trmicích. Třicetiletý muž v odpoledních hodinách si pod bundu a do batohu uschoval náhradní hlavice na holící strojek, zastřihovač a elektrický zubní kartáček. S tímto zbožím následně prošel přes pokladny, kde byl zadržen ostrahou prodejny. Zboží v hodnotě kolem 4 tisíc korun bylo vráceno na prodejnu. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti pro obdobnou trestnou činnost již odsouzen, tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Krádež prstenů

Včera v odpoledních hodinách nalítla podvodníkům jedna zaměstnankyně klenotů v centru města. V odpoledních hodinách do prodejny vstoupily dvě ženy. Obsluhu požádali o vyzkoušení dvou zlatých prstenů. Jeden s diamantem a druhý se zirkonem. Při zkoušení odlákaly pozornost obsluhu a provedli výměnu těchto šperků. Z prodejny následně odešly. Obsluha si této záměny všimla vzápětí, ale to už pachatelky byly daleko. Tou záměnou majiteli vznikla škoda kolem 24 300 korun.

Ústí nad Labem 3. prosince 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

