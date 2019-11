Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Řízení v opilosti - Kradla jako straka - Křivá výpověď

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý 18letý mladík koncem měsíc října kolem druhé hodiny ráno řídil osobní vozidlo Škoda Felicie. V ulici Malátova z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde srazil dopravní značení a následně se vrátil do svého jízdního pruhu, kde vozidlo odstavil a odešel. Policistům se na základě provedeného šetření podařilo řidiče vypátrat. Ze svědectví rovněž zjistili, že řidič před jízdou vypil větší množství alkoholu, což také potvrdila dechová zkouška s výsledkem 2,49 promile. Za uvedené jednání hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Kradla jako straka

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení šetří případ několika krádeží 39letý ženy. Podezřelá se minimálně v pěti případech dopustila krádeží v obchodech. Svou pozornost převážně směrovala na kosmetiku a parfémy a to jak v drogeriích, tak i v lékárnách. Svým jednáním způsobila škodu kolem 13 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byla v minulosti za obdobnou trestnou činnosti již odsouzena, tak ji v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Křivá výpověď

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 29letému muži z trestného činu Křivé výpovědi. Podezřelý v hlavním líčení v pozici svědka uvedl v rozporu se skutečností, že uvedený muž neřídil vozidlo, se kterým ve stavu opilosti způsobil dopravní nehodu. Svým lživým svědectvím chtěl svému známému pomoci, avšak sám se do problémů tím dostal. Za uvedený trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 15. listopadu 2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

