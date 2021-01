Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Obviněný s návrhem na vazbu a objasněná krádež čtyřkolky

Na obviněného podán návrh na vazbu

Policistům se podařilo objasnit vloupání do prodejny v centru města. Policejní komisař sdělil obvinění 56letému muži z trestného činu Krádeže a Poškození cizí věci. U obviněného asi platí, jak na Nový rok, tak po celý rok. První den v roce se za pomocí roxorové tyče vloupal do výlohy prodejny v centru města. Z té odcizil několik hodinek a sluchátka. Vše v hodnotě kolem 46 tisíc korun. V dalším případě se přes okno vloupal do kanceláře budovy, kde odcizil tři telefony IPHON a šest balení stravenek. Svým jednáním způsobil celkovou škodu kolem 141 tisíc korun. Jedná se o recidivistu, kdy pro obdobnou trestnou činnost již byl v minulosti odsouzen. Policejní komisař podal návrh na vzetí obviněného do vazby.

Krádež čtyřkolky objasněna

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 32letého muže pro trestný čin Krádeže a Porušování domovní svobody. Obviněný v měsíci říjnu loňského roku vnikl na pozemek rodinného domu v ulici Sadová. Zde následně z tohoto pozemku vytlačil zaparkovanou a nezajištěnou čtyřkolku a následně na ní odjel. Majiteli tak vznikla škoda kolem 80 tisíc korun.

Ústí nad Labem 21. ledna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

