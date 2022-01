Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Pachatel se vloupal do objektu; Obviněn z krádeže horského kola

Pachatel se vloupal do objektu

Policejní komisař sdělil obvinění 44letému muži z trestného činu Krádeže. Obviněný v obci Koštov vnikl na pozemek, kde se vloupal do haly. Z této haly následně odcizil gola sady, nabíječky autobaterií, svářečku, benzínový generátor a větší množství dalšího nářadí. Následně se pokusil nastartovat i zde stojící vozidlo, což se mu nepodařilo. Tímto jednáním způsobil poškozenému škodu kolem 230 tisíc korun. Za uvedené jednání obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.



Obviněn z krádeže horského kola

Ústeckým policistům se podařilo objasnit případ krádeže horského kola a dopadnout pachatele. Třiadvacetiletý muž již v současné době čelí obvinění z trestného činu Krádeže. V srpnu loňského roku při provádění drobných výkopových prací v obci Valtířov z kůlny na pozemku rodinného domu odcizil horské kolo s příslušenstvím v hodnotě kolem 10 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 26. ledna 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

