Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež měděného svitku; Vloupání do garáže

Krádež měděného svitku

Policejní komisař sdělil obvinění 26letému muži z trestného činu Krádeže. Obviněný jako zaměstnance firmy za pomoci vysokozdvižného vozíku odcizil měděný svitek o celkové váze 258 kilogramů v hodnotě 90 tisíc korun. Svitek v areálu firmy vložil do železo-dřevěné bedny, se kterou vyjel mimo areál, kde jí naložil do přistavené dodávky. Následně jej odvezl do sběrných surovin. Ve sběrných surovinách vyinkasoval 29 tisíc korun a odjel domů. Kriminalisté po vyhodnocení kamerových záznamů šli víceméně najisto. Mladík se při výslechu ke krádeži doznal. Měď byla rovněž ve sběrných surovinách nalezena a vrácena do firmy. Za uvedené jednání obviněnému hrozí trest odnětí svobody až o výše 2 let.

Vloupání do garáže

Neštěmičtí policisté pátrají po pachateli, který dne 10.5. v průběhu dne po přelezení plotu vnikl na pozemek rodinného domu. Následně z otevřené garáže odcizil elektrické nářadí a ze zahradního domku motorovou pilu. Majiteli tímto jednáním způsobil škodu kolem 15 tisíc korun.

Ústí nad Labem 13. května 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

