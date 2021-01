Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Pachatel eskortován do vazby, vloupání do kočárkárny a podvod na internetu.

Soudce na obviněného uvalil vazbu

Ústeckým policistům se ještě před koncem roku podařilo objasnit série majetkové trestné činnosti vloupání do vozidel a sklepních prostor. Policejní komisař sdělil obvinění 41letému muži z trestného činu Krádeže a Poškození cizí věci. Obviněný se v průběhu tří dnů dopustil sedmi skutků, kdy se vloupal do čtyř vozidel a vnikl nebo se pokusil vniknout do sklepních prostor a kočárkáren. Naštěstí škodu na odcizených věcech způsobil minimální, spíš se škoda pohybuje v řádech tisíců při tom, jak se do objektů vloupával. Policejní komisař podal návrh na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval a obviněný byl eskortován do vazební věznice. Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Vloupání do sklepních prostor

Střekovští policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu týdne v ulici Jeseniova vloupal do sklepních prostor domu, kde následně odcizil lyže zn. Fischer, hůlky a pár lyžařských bot zn. Dolomite. Majiteli svým jednáním způsobil škodu kolem 7 tisíc korun.

Zákazník naletěl na nákup přes internet

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality šetří další případ podvedeného zákazníka, který nakoupil a zaplatil přes internet. Poškozený si počátkem měsíce listopadu po předchozí emailové komunikaci sjednal a objednal nákup termovizního zaměřovače v hodnotě 72 tisíc korun. Za zboží prostřednictvím bankovního převodu zaplatil, ale do dnešního dne zboží neobdržel. Prodejce nekomunikuje a peníze poškozenému nebyly vráceny.

Ústí nad Labem 4. ledna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

