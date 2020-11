Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Vandal poškodil stromy, Žadatel o úvěr lhal o výši příjmů.

Vandal poškodil stromy

Chlumečtí policisté šetří případ, kdy dosud neznámý vandal v ulici Příkrá v katastrálním území Chlumec poškodil navrtáním kmenů šest vzrostlých stromů Olše Lepkavé, čím způsobil Státnímu pozemkovému úřadu škodu v řádech tisíců.

Při žádost o úvěr žadatel lhal

Policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 22letému muži pro trestný čin Úvěrového podvodu. Podezřelý si prostřednictvím webových stránek uzavřel smlouvu o úvěru, kdy úmyslně uvedl nepravdivé údaje o svém současném zaměstnavateli a výši svého příjmu. Tento úvěr ve výši 30 tisíců obdržel, avšak do současné doby neuhradil žádnou splátku. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 27. listopadu 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

