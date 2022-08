Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež parfémů; Krádež 36 kusů másel a opilec za volantem

Krádež parfémů

Ústeckým policistům se podařilo ztotožnit pachatele, který v parfumerii odcizil dva parfémy. Devatenáctiletý mladík krátce po sedmé hodině večer využil chvíle, kdy prodávající byla na druhé straně obchodu, a z regálu odcizil dva parfémy v hodnotě 4 tisíc korun. Pachatel do obchodu vběhnul a během pár sekund byl zase pryč. Díky místní znalosti policistů a kamerovému systému se podařilo zloděje vzápětí ztotožnit. Dle kvalifikace by se jednalo o přestupek, ale vzhledem k trestní minulosti se jedná o trestný čin Krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Krádež 36 kusů másel

Trmičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 32letému muži z trestného činu Krádeže. Podezřelý na prodejní ploše hypermarketu si do sportovní tašky z chladícího boxu naskládal 36 kusů másla a bez zaplacení prošel uzavřenou pokladnou. Jeho jednání si všimla ostraha prodejny a muže zadržela. Ten se vyškubl a začal utíkat z obchodu. Vzhledem k tomu, že taška jej v běhu tížila a pracovník ostrahy byl neúnavný, tak jí odhodil a zmizel. Trmičtí policisté ovšem po vyhodnocení kamerových záznamů šli najisto. V současné době muži hrozí za trestný čin Krádeže trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Opilec za volantem

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 50letému muži z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý byl po jedenácté hodině večer kontrolován v ulici Karla IV. Policisté muže vyzvali, aby předložil potřebné doklady a podrobil se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní s výsledkem 1,94 promile. Policité řidiči zadrželi řidičský průkaz a převezli na policejní služebnu. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 5. srpna 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem