Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Poškození oken trolejbusu; Krádež v obchodě

Poškození oken trolejbusu

Všebořičtí policisté pátrají po vandalovi, který v době od 29.5.-6.6. vnikl do areálu Dopravního podniku. V tomto areálu u jednoho zaparkovaného trolejbusu rozbil dvě okna a u dalšího po celé ploše všech oken způsobil praskliny. Tímto jednáním pachatel poškozené společnosti způsobil škodu kolem 88 tisíc korun.

Krádež v obchodě

Trmičtí policisté objasnili případ a ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 25leté ženě z trestného činu Krádeže. Podezřelá v místním hypermarketu si do nákupního košíku vložila tři aloholtestry v hodnotě 6 tisíc korun a Aku článek v hodnotě 4.300 korun. S tímto košíkem pak přijela k dělící zídce mezi prodejnou a jídelnou a nechala ho tam odstavený. Poté přešla do jídelny, kde si sedla do míst s košíkem a jednoduše si zboží z košíku přendala. Podezřelá krádež měla velice dobře promyšlenou, ale nepočítala s ostrahou prodejny, která jí při krádeži zadržela.

Ústí nad Labem 7. června 2022

por. Veronika Hyšplerová

