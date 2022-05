Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Agresoři napadli cestujícího; Žena se vloupala do bytu

Agresoři napadli cestujícího

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 30leté ženě a 33letému muži z trestného činu Výtržnictví. K incidentu došlo v ranních hodinách ve vlaku z Krupky-Bohosudova do Ústí nad Labem. Podezřelá žena oslovila jednu z cestujících s tím, ať jí zapůjčí telefon. Ve chvíli, kdy to žena odmítla, tak byla ze strany podezřelé ihned napadena. Tohoto incidentu byl svědkem 32letý muž, který se ženy zastal a podezřelou odtrhl. Do toho ovšem ihned vstoupil podezřelý muž, který muže ranami loktem a pěstí napadl. Muž utrpěl zranění v obličeji a musel být následně ošetřen v nemocnici. Podezřelé dvojici za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Žena se vloupala do bytu

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 42leté ženě z trestného činu Krádeže a Porušování domovní svobody. Policistům se podařilo v krátké době objasnit případ vloupání do bytu v činžovním domě v ulici Zeyerova. Podezřelá v ranních hodinách násilím překonala uzamčené dveře a po prohledání bytu z něj odcizila dva strojky na vlasy, HI-FI, notebook a sluchátka. Svým jednáním způsobila majiteli škodu kolem 12 tisíc korun. Za trestný čin Krádeže podezřelé hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 17. května 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

