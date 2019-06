Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Ženy se snažily od sebe odtrhnout peroucí se psy.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 34leté ženy pro trestný čin Ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněná v měsíci prosinci venčila na volno svého psa (křížence o velikosti německého ovčáka), který následně napadl jiného psa bez vodítka. Ve chvíli, kdy se majitelky psů snažily psy od sebe oddělit, tak agresivní pes napadl majitelku (44) druhého psa. Žena utrpěla mnohačetná pokousání na obou rukou o různé délce a hloubce. Ihned poté musela být ošetřena a následně hospitalizována v nemocnici. Zranění, které žena utrpěla je hodnoceno jako středně těžké. Za uvedené jednání obviněné hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku nebo zákaz činnosti.

Agresivní muž napadl ženu

V pátek v dopoledních hodinách na zastávce MHD v ulici Sociální Péče 48letý muž napadl svou bývalou o pět let mladší přítelkyni. Napadení předcházela hádka. Poté muž ženu srazil na zem, klekl si na ní a pěstmi ji bil do obličeje. Vůbec mu nevadilo, že na zastávce jsou další lidé. Díky tomu, že jeden ze svědků na muže zakřičel, tak ten přestal ženu bít. Následně byl zadržen policejní hlídkou. V současné době mu ve zkráceném přípravném řízení bylo sděleno podezření z trestného činu Výtržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Matka nedohlížela na docházku dětí

Policejní komisař sdělil obvinění 45leté ženě z trestného činu Ohrožování výchovy dítěte. Obviněná v průběhu školního roku nedohlížela na docházku svých dvou synů (16,11) do školy, kdy starší z nich má 185 neomluvených hodin a mladší 237 hodin. Obviněná je pro toto jednání řešena opakovaně a bez výsledku. V současné době jí již za toto jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let.

Ústí nad Labem 18.6.2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

